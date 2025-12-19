«Это грабеж»: Путин прокомментировал изъятие российских активов в Европе

Путин назвал грабежом заморозку российских активов в Европе

Президент России Владимир Путин назвал грабежом изъятие российских активов в Европе. Об этом он заявил в эфире программы «Итоги года».

Российский лидер уточнил, что называть подобное деяние кражей будет неправильно. Европа — настоящий грабитель.

«Кража — это тайное похищение имущества, а у нас пытаются сделать открыто. Это грабеж. Но почему не получается осуществить этот грабеж? Потому что последствия могут быть тяжелые для грабителей», — сказал президент, комментируя заявления Брюсселя о провале изъятия наших активов.

Путин отметил, что отобрать средства будет непросто. Европа заявила, что собирается выдать кредит под залог активов.

«Но что такое выдать кредит? Это последствия для бюджета каждой страны. Это увеличивает бюджетный долг каждой страны», — отметил Путин.

При этом если кто-то выдает кредиты даже под обеспечение наших золотовалютных резервов (ЗВР), все равно это должно быть отражено в бюджете того государства, которое это делает.

Путин привел в пример Францию, чей государственный долг составляет 120%. Например, у России долг составляет 17,7%. Дефицит бюджета у РФ 2,6%, а во Франции — 6%.

«Ну и несите теперь в бюджет эти дополнительные обязательства», — добавил президент.

Но есть и другие последствия, более тяжелые. Например, подрыв доверия к Еврозоне, потому свои ЗВР там хранят многие страны, не только Россия. В частности, это касается нефтедобывающих стран.

Ранее Путин заявлял, что страны Запада, в первую очередь члены G7 и Евросоюза, заморозили около 260 миллиардов евро активов Центробанка России в виде денежных средств и ценных бумаг. Самый большой объем таких активов — 191 миллиард евро — заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии. Активы, заблокированные в США, оцениваются в пять миллиардов долларов, в Канаде — в 328 миллионов.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более двух миллионов обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.