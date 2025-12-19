Путин: избыточная бюрократия не должна мешать поддержке семей погибших на СВО военных

Путин: избыточная бюрократия не должна мешать выплатам семьям погибших на СВО

Президент России Владимир Путин принес извинения вдове погибшего в ходе СВО военнослужащего за нерасторопность, которые проявили специальные службы в вопросах поддержки ее семьи. Об этом он заявил, отвечая на видеообращение Кристины Греби из Новосибирска в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

«Кристина Сергеевна, во-первых, я хочу принести вам извинения, хочу извиняться перед вами за такую нерасторопность тех служб, которые должны решать вопросы», — заявил лидер Российской Федерации.

Женщина сообщила, что с января 2024 года, после гибели мужа, она с двумя детьми шести и четырех лет не получает пенсию по потере кормильца и не имеет удостоверений, дающих льготы.

«К сожалению, до сих пор не удается наладить нормального взаимодействия между Минобороны и социальным блоком правительства. Там много вопросов связанных с избыточной бюрократией. Бумаги теряются, переходят из одного ведомства в другое, затягивается принятие решений», — отметил президент.

Путин пообещал лично проконтролировать решение проблемы Греби и заявил о необходимости ускорения всех процедур поддержки семей погибших.

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохраняет комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более двух миллионов обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

