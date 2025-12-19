Путин объяснил, когда рыба в стране станет доступнее

Президент обозначил несколько ключевых условий.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Путин: улучшение логистики поставок с Дальнего Востока сделает рыбу доступнее
Чтобы рыба в России стала дешевле, нужно, в том числе, улучшить логистику поставок с Дальнего Востока. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
«Надо добиться того, чтобы рыбная продукция с Дальнего Востока могла максимально дешевым способом попадать на стол потребителям в европейской части страны», — добавил российский лидер.
Президент подчеркнул необходимость усовершенствовать транспортные возможности, а также проработать вопрос налогообложения. Кроме того, важно создать условия для продолжения строительства рыболовных судов.
Глава государства также отметил, что пока граждане России потребляют недостаточно рыбы и с этим вопросом необходимо работать.
Ранее Владимир Путин заявил, что развитие Дальнего Востока и Сибири — главный национальный приоритет России на весь XXI век. Это было обозначено в послании Федеральному собранию в конце 2013 года. Следующим этапом стало формирование ряда инструментов для поддержки бизнеса. Путин также указал на весомый рост валового регионального продукта, а также на приоритетность развития инфраструктуры, ресурсов и энергетики Дальнего Востока.
Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»
Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохраняет комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.
В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.
В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.
Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 19 дек
- Путин: личное общение помогает узнать о насущных проблемах россиян
- 19 дек
- «Вокруг этого строится вся политика»: Путин о поддержке семей с детьми
- 19 дек
- «Реалии сегодняшнего дня»: Путин о влиянии атак дронов на жизнь диабетиков
- 19 дек
- Путин указал на зависимость инфляции от продовольственной корзины
- 19 дек
- «Пришлете вкусненького?» — Путин пошутил, что поможет пекарям за пирожки
- 19 дек
- «Я вообще никогда не перехожу на личности»: Путин о своем высказывании про «европейских подсвинков»
- 19 дек
- «Колебания туда-сюда»: Путин отметил стремление ЦБ к стабильности
- 19 дек
- «Говорят про деньги, кладите трубку»: Путин дал совет в борьбе с мошенниками
- 19 дек
- «В школах, в СМИ, в литературе»: Путин о поддержке культуры и языков народов России
- 19 дек
- «Добивать эту гадину»: Путин рассказал о готовности бойцов РФ служить на СВО
Читайте также
93%
Нашли ошибку?