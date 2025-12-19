Путин объяснил, когда рыба в стране станет доступнее

Путин: улучшение логистики поставок с Дальнего Востока сделает рыбу доступнее

Чтобы рыба в России стала дешевле, нужно, в том числе, улучшить логистику поставок с Дальнего Востока. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

«Надо добиться того, чтобы рыбная продукция с Дальнего Востока могла максимально дешевым способом попадать на стол потребителям в европейской части страны», — добавил российский лидер.

Президент подчеркнул необходимость усовершенствовать транспортные возможности, а также проработать вопрос налогообложения. Кроме того, важно создать условия для продолжения строительства рыболовных судов.

Глава государства также отметил, что пока граждане России потребляют недостаточно рыбы и с этим вопросом необходимо работать.

Ранее Владимир Путин заявил, что развитие Дальнего Востока и Сибири — главный национальный приоритет России на весь XXI век. Это было обозначено в послании Федеральному собранию в конце 2013 года. Следующим этапом стало формирование ряда инструментов для поддержки бизнеса. Путин также указал на весомый рост валового регионального продукта, а также на приоритетность развития инфраструктуры, ресурсов и энергетики Дальнего Востока.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохраняет комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

