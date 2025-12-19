«Реалии сегодняшнего дня»: Путин о влиянии атак дронов на жизнь диабетиков

Путин обсудил проблему обеспечения связи в прифронтовой с зоной

Президент России Владимир Путин во время прямой линии обсудил проблему обеспечения связи в прифронтовой с зоной специальной военной операцией Белгородской области и ее значение для семей с детьми, страдающими диабетом.

Вопрос был задан журналисткой ГТРК Белгород Анной Рудченко, которая обратила внимание на необходимость стабильного мобильного интернета для работы медицинских сервисов и дистанционного обучения. Она также подняла тему компенсаций за второе утраченное жилье, разрушенное в результате обстрелов.

По словам Путина, эти вопросы требуют внимательной проработки, и он пообещал, что соответствующие меры будут изучены.

Президент отметил, что подобные ситуации возникают при чрезвычайных обстоятельствах, таких как пожары или наводнения, и управление последствиями таких событий уже предусмотрено системой мер. Он подчеркнул, что решение проблем с компенсациями и доступом к сервисам реально, хотя ситуация в прифронтовых районах особенно сложная.

Говоря о контроле за здоровьем детей с диабетом, Путин пояснил, что речь идет не о поставке препаратов, а о возможности родителей отслеживать уровень глюкозы через датчики, подключенные к смартфонам. Он отметил, что при отключении интернета родителям трудно выполнять эту функцию. По его словам, ограничения вызваны необходимостью безопасности и риском ударов с использованием дронов, поскольку некоторые компоненты сервисов находятся за рубежом, что облегчает противнику выбор целей.

«И здесь, конечно, мы понимаем, что есть ограничения, связанные с необходимостью обеспечения безопасности и сокращение до минимума опасности налетов ударов дронов. Потому что вот эти сервисы, компоненты этих сервисов, находятся за рубежом. Противнику, к сожалению, это реалии сегодняшнего дня, легче выбирать цели для ударов», — сказал российский лидер.

Президент обозначил два пути решения проблемы: переход на отечественное программное обеспечение и оборудование, которое продолжает работать в любых условиях, а также переговоры с иностранными производителями о размещении сервисов на территории России. К тому же он подчеркнул, что по обоим направлениям предстоит провести дополнительную работу.

Традиционно в конце года глава государства подводит итоги и отвечает на вопросы граждан по ключевым темам: внутренней и внешней политике, экономике и социальной сфере. В 2025 году мероприятие проходит в комбинированном формате прямой линии и большой пресс-конференции.

Прием обращений начался 4 декабря, и к настоящему моменту в адрес программы «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило более 2,5 миллиона вопросов. Для их обработки организаторы используют нейросетевые технологии, в частности искусственный интеллект GigaChat от Сбербанка.

В прошлом году прямая линия главы государства состоялась 19 декабря. Тогда Владимир Путин в течение четырех часов и 27 минут ответил на 76 вопросов жителей разных регионов страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.