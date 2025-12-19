Фактор стабильности: Путин об отношениях России и Китая

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

МИД РФ всегда находится в контакте с китайскими коллегами.

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025

Путин: отношения России и Китая — существенный фактор стабильности в мире

Отношения России и Китая являются существенным фактором стабильности в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

«Российско-китайские отношения являются существенным фактором стабильности в мире, и на международной арене мы постоянно, наше министерство иностранных дел находится в контакте и координирует между собой повестку дня», — заверил российский лидер.

Путин выразил надежду, что Россия продолжит развивать отношения с китайскими друзьями на ближайшую и более отдаленную историческую перспективу.

Ранее Владимир Путин отметил исключительную крепость и стратегическую важность российско-китайского партнерства. Развитие сотрудничества выходит на качественно новый уровень, основываясь на взаимном уважении и доверии.

За годы взаимного сближения Москва и Пекин сформировали эффективную платформу для совместного решения глобальных и региональных проблем, что особенно важно в условиях меняющейся мировой геополитики.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия и Китай провели совместные противоракетные учения в декабре 2025 года.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака

