Путин: когда демографии уделяют должное внимание, многое получается

Когда демографии уделяют должное внимание, многое получается. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что в 25 регионах страны уже обозначилась положительная демографическая тенденция.
«Это говорит о том, что наши коллеги на местах, в регионах, если уделяют этому должное внимание, многое получается. И в том числе в такой непростой, но очень важной для страны сферы, как демография», — сказал глава государства.
Ранее Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам констатировал, что уровень рождаемости в России продолжает снижаться, что указывает на недостаточность уже реализованных демографических мер.
Вместе с тем в отдельных регионах — Мордовии, Республике Алтай, Кабардино-Балкарии, Херсонской и Запорожской областях — зафиксирован рост показателя готовности граждан заводить детей.
В числе приоритетных направлений Путин обозначил усиление поддержки многодетных семей с нарастающим объемом помощи при рождении каждого следующего ребенка, повышение уровня благосостояния и доходов семей за счет устойчивого экономического развития, а также расширение мер, направленных не только на материнство, но и на активное вовлечение отцов в воспитание детей и принятие семейных решений.
Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»
Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранит комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.
В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.
В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.
Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.
