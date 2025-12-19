Колдуны загоняют людей в темный угол: Путин высказался об оккультизме

Оккультизм и эзотерика не несут для россиян ничего хорошего, считает президент.
Фото, видео: 5-tv.ru
Путин: колдуны загоняют людей в темный угол
Оккультные услуги вводят людей в заблуждение. Об этом на прямой линии заявил президент России Владимир Путин в ответ на вопрос журналистки телеканала «Спас» Ксении Аксеновой о запрете магических и оккультных реклам.
«Я с вами полностью согласен — сатанизм*, оккультные услуги и всякие колдуны — бред просто, вводят людей в заблуждение, загоняют их в какой-то темный угол в прямом и переносном смысле этого слова, наносят существенный ущерб гражданам, их моральному состоянию, да и психическому и психологическому. И надо с этим надо бороться», — подчеркнул российский лидер.
Однако он отметил, что борьба должна быть аккуратной, без нарушения прав человека.
Летом Верховный суд РФ признал экстремистским «Международное движение сатанизма»*. Его деятельность на территории России запрещена, как и использование наименования и символики.
«Итоги года с Владимиром Путиным»
Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.
В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.
В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.
Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.
* — Движение признано экстремистским и запрещено в России
