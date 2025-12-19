«Неприлично прозвучит»: Путин пошутил о нарушении им трудового законодательства

Владимир Путин обычно работает допоздна

Президент РФ Владимир Путин обычно работает допоздна. Об этом он заявил в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

«Знаете, я достаточно поздно заканчиваю работу и сейчас все позднее и позднее. Не буду говорить, неприлично прозвучит, потому что это нарушение трудового законодательства, и это неправильно. Надо вовремя ложиться спать, быть в форме. Я всех призываю именно к такому режиму жизни и работы», — сказал российский лидер.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранит комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

