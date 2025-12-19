Путин рассказал, будет ли писать мемуары

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

Многие мировые лидеры выпускают книги о своей жизни.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Тема:
Книги

Владимир Путин не собирается писать мемуары

Президент России Владимир Путин не собирается писать мемуары о своей жизни по примеру многих мировых лидеров. Об этом он заявил на прямой линии.

«Нет. Я вообще считаю, что нужно просто работать. В мемуарах даются оценки самим себе. Пускай, если люди посчитают возможным, дадут оценки и моей работе, и работе моей команды –тех людей которые рядом со мной», — сказал российский лидер.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранит комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Путин советовал выбирать книгу. Президент с сожалением констатировал, что люди по всему миру стали меньше читать.

