Месяц без морозов? Москвичам рассказали о погоде в январе

Мария Гоманюк
Световой день увеличится в российской столице к концу второго зимнего месяца.

Какая погода будет в Москве после наступления Нового года

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Синоптик Позднякова: теплая погода ожидается в Москве в январе

Необычно мягкий январь ожидается в Москве. Такой прогноз озвучила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале.

По ее словам, средняя температура воздуха в российской столице может превысить климатическую норму сразу на несколько градусов. Эксперт подчеркнула, что расчеты метеорологических моделей указывают на устойчивую положительную аномалию.

В среднем температура в январе 2026 года может оказаться выше нормы на 1,5–2,6 градуса. При этом, как отметила синоптик, единого прогноза по осадкам все еще нет, поскольку различные модели дают противоречивые сценарии. В связи с этим рассуждать о количестве снега было бы преждевременно.

Также Позднякова обратила внимание на сезонные изменения светового дня. Москвичи смогут заметить, что день значительно прибавит в продолжительности и достигнет восьми часов 35 минут к концу месяца.

До этого, писал 5-tv.ru, синоптики предупреждали, что новогодняя ночь в столице может пройти с метелями. Однако в целом январь, по предварительным оценкам, обещает быть скорее спокойным, чем по-настоящему зимним.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

