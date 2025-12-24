Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» подразделения войск РХБЗ группировки войск «Север» уничтожил скопление живой силы подразделения ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на харьковском направлении.

ТОС-1А действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. В ходе боевой работы экипажи огнеметных систем уничтожают укрепленные долговременные опорные пункты и позиции с бронетехникой и живой силой украинских боевиков. Стрельба ведется с использованием программных систем топогеодезической привязки.

После выполнения боевой задачи расчеты ТОС-1А «Солнцепек» в кратчайшее время проводят смену боевых позиций и оперативно перезаряжают установки. Работать ночью расчетам боевых машин приходится едва ли не чаще, чем днем. Это безопаснее, и дополнительно создает эффект неожиданности для противника.

Особая роль в работе расчетов отводится их индивидуальной защите. Расчеты используют современные средства противоосколочной экипировки, которая создана из негорючих материалов и позволяет в случае нештатной ситуации сохранить жизнь и здоровье расчету.

В этот раз военнослужащие радиационной химической и биологической защиты 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север», используя тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек», нанесли удары по опорным пунктам и укрытиям с боевиками ВСУ на харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Пуски были проведены в ночное время.

В ходе выполнения боевых задач подразделением войск беспилотных систем были обнаружены скопления живой силы противника. Координаты целей были оперативно переданы расчету ТОС-1А «Солнцепек».

Контроль огневого поражения целей выполнялся расчетом беспилотного летательного аппарата в режиме реального времени.

Попадая в цель, термобарический снаряд распыляет, а затем воспламеняет взрывоопасную смесь. Температура несколько тысяч градусов плюс избыточное давление. Уничтожают все живое.

После выполнения боевой задачи машина в кратчайшие сроки покинула огневую позицию.

Применение мощных боеприпасов вглубь пригородных районов Волчанска обеспечило эффективное поражение двух районов скопления живой силы противника и продвижение подразделений группировки войск «Север».

За отличие в ходе специальной военной операции военнослужащие 6-го полка РХБ-защиты были отмечены государственными и ведомственными наградами. Церемония награждения состоялась в безопасном месте вблизи линии боевого соприкосновения.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.