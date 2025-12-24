Винни-Пух отмечает 100-летний юбилей
Кто вдохновил Милна на создание книг о медведе?
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Винни-Пух сегодня отмечает юбилей! Знаменитому персонажу исполняется 100 лет.
Ровно один век назад британский писатель Александр Милн получил задание от газеты. Ему поручили написать детскую сказку к Рождеству. Как раз тогда Милн пришел со своим сыном Кристофером Робином в зоопарк. Там они увидели медведицу Винни. Она так понравилась мальчику, что в ее честь он решил назвать своего плюшевого медвежонка.
Эта история и вдохновила Александра Милна на создание книг о Винни-Пухе. Первая и, наверное, самая известная история познакомила читателей с героем, который с шариком в лапах отправился добывать мед у очень кусачих пчел.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 19 дек
- Путин рассказал, будет ли писать мемуары
- 18 дек
- Около 4,5 тысячи книг сняли с продажи по закону о пропаганде наркотиков в России
- 14 дек
- Тру-крайм без купюр: мода на «настоящее преступление» меняет границы допустимого
- 13 дек
- В Национальном центре «Россия» открылась интерактивная выставка-путешествие «Книга сказок»
- 11 дек
- «Базовый вайб страны»: Конституция РФ для зумеров появилась на полках в книжных магазинах
- 10 дек
- Девушка с обложки: как школьница из РФ стала лицом БДСМ-книг в Европе
- 4 дек
- В Москве назвали обладателей премии «Большая книга»
- 20 нояб
- «Оно» Стивена Кинга массово исчезает из продажи на российских маркетплейсах
- 1 нояб
- В столице подвели итоги арт-проекта «Контуры культуры»
- 19 окт
- Научиться понимать искусство: как находить скрытые смыслы в книгах, кино и картинах
93%
Нашли ошибку?