Дело раскрыто? Названа основная версия исчезновения семьи Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая во время турпохода в Красноярском крае, оказалась в критической ситуации из-за внезапного ухудшения погоды в районе горного массива. Об этом РИА Новости сообщил глава отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

Как ранее рассказывала пресс-служба краевого СК РФ, 28 сентября днем семья вышла в поход в легкой одежде и планировала вернуться на турбазу через три-три с половиной часа.

Сергеев пояснил, что в день исчезновения резко похолодало и пошел снег. Он добавил, что через три дня поступила заявка на поиски, и все 11 суток круглосуточной работы сопровождались снегопадом.

По его словам, наиболее вероятная причина пропажи связана с резким изменением погодных условий именно в районе горного массива, где находились туристы. Об этом свидетельствуют косвенные данные, на основе которых волонтеры сосредоточили основные усилия по поиску.

Инцидент произошел недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. По данным МВД по Красноярскому краю от 2 октября, двое взрослых и пятилетняя девочка исчезли во время похода по маршруту к горе Буратинка. Очевидцы заметили, как пара с ребенком и рюкзаками направлялась в сторону Кутурчинского белогорья. В связи с безвестным исчезновением туристов СК РФ возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). На текущий момент приоритетной версией с учетом собранных доказательств остается несчастный случай.

Активная фаза поисков завершилась 12 октября и перешла в режим точечных операций, которыми теперь занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В краевом отделении «Лиза Алерт» назвали розыски Усольцевых самыми масштабными и сложными в истории региона.

