Уверенной походкой: последние кадры Веры Алентовой на прощании с Лобоцким

Айшат Татаева
Народная артистка РФ приехала в театр имени Маяковского с красными гвоздиками, чтобы почтить память коллеги по фильму, но через некоторое время ее увезли на «скорой».

Фото, видео: 5-tv.ru

Опубликованы последние кадры Веры Алентовой на прощании с Лобоцким

Последние кадры с участием Веры Алентовой публикуют в соцсетях. На них видно, как артистка заходит с цветами в театр им. Маяковского на церемонию прощания с актером Анатолием Лобоцким. Спустя время Алентовой станет плохо и ее госпитализируют.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Веру Алентову госпитализировали с церемонии прощания с Лобоцким. Народную артистку России доставили в реанимацию из театра им. Маяковского, где проходила церемония прощания с актером Анатолием Лобоцким. Об этом сообщил источник «Известий».

«Утром у Алентовой остановилось сердце, ее госпитализировали в состоянии клинической смерти. Реанимировать актрису не удалось», — рассказал собеседник.

О смерти артистки 25 декабря сообщили в театре имени Пушкина. Алентова скончалась на 84-м году жизни.

Актриса родилась 21 февраля 1942 года. Известность ей принесла главная роль в фильме «Москва слезам не верит», за которую в 1980 году она была признана лучшей актрисой по опросу журнала «Советский экран». За свою карьеру Алентова снялась в 47 фильмах, в число ее знаковых работ вошли картины «Завтра была война», «Время желаний» и «Ширли-мырли».


