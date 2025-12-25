Вера Алентова должна была выступить в Театре имени Пушкина 25 декабря

Народная артистка России Вера Алентова должна была играть в спектакле «И будет театр!..» в Московском драматическом театре имени Пушкина 25 декабря. Об этом стало известно из афиши, размещенной на сайте театра.

Кроме того, актриса была задействована еще в двух спектаклях — «Мадам Рубинштейн» и «Ложные признания», показы которых распланированы вплоть до марта 2026 года.

Вера Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом РФ и партнером по фильму «Зависть богов» Анатолием Лобоцким — его не стало 20 декабря.

Известно, что актрису вынесли из театра имени Маяковского на носилках в состоянии клинической смерти. Ее забрали на скорой помощи и экстренно доставили в реанимацию. Однако помочь ей не смогли: сердце артистки остановилось в 11 часов утра 25 декабря. Ей было 83 года.

Артистка родилась 21 февраля 1942 года в Архангельской области. За свою творческую деятельность она снялась в десятках картин, включая оскароносный фильм ее супруга Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Эта картина принесла ее всесоюзную и мировую славу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Юлия Меньшова прокомментировала смерть Веры Алентовой. Четыре года назад телеведущая похоронила отца, народного артиста РСФСР Владимира Меньшова.

