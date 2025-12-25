«Талантливейший человек»: Галина Стаханова о творчестве Веры Алентовой

Народной артистки РФ не стало 25 декабря.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Галина Стаханова назвала Веру Алентову талантливейшим человеком
Народная артистка России Вера Алентова была талантливейшим человеком. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала актриса Галина Стаханова.
Актрисы не были знакомы лично, им не повезло встретиться вместе на одной площадке, но Стаханова знакома с творчеством Алентовой.
«По спектаклям, которые я видела, и фильмам, ну, талантливейший человек был. Мне кажется, неплохая была, не только как актриса, но и как в жизни, как человек», — говорит Галина.
Стаханова также выразила соболезнования семье Алентовой.
Вере Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом РФ и партнером по фильму «Зависть богов» Анатолием Лобоцким — его не стало 20 декабря.
Известно, что актрису вынесли из театра имени Маяковского на носилках в состоянии клинической смерти. Ее забрали на скорой помощи и экстренно доставили в реанимацию. Однако помочь ей не смогли: сердце артистки остановилось в 11 часов утра 25 декабря. Ей было 83 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что заслуженная артистка России Дарья Повереннова поделилась воспоминаниями о Вере Алентовой.
