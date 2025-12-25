«Легенда сцены»: в Минкульте почтили память Веры Алентовой

Минкульт: имя Веры Алентовой навсегда вписано в культурную историю страны

Имя народной артистки РФ Веры Алентовой навсегда вписано в культурную историю страны. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры России в мессенджере MAX.

«Легенда российской сцены, чье имя навсегда вписано в историю культуры нашей страны. Яркий талант и подлинное художественное мастерство Веры Валентиновны подарили зрителям блистательные роли на сцене Театра имени А. С. Пушкина и на экранах», — говорится в публикации Минкульта.

Также в публикации отмечается, что образы Алентовой отличались глубиной, искренностью и поразительной силой. Ее роли в фильме «Москва слезам не верит» и спектаклях «Мадам Рубинштейн» и «Ложные признания» оставили неизгладимый след в сердцах нескольких поколений.

«Уход Веры Валентиновны — невосполнимая утрата для всего культурного сообщества. Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память!» — подчеркнули в министерстве.

Вере Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом РФ и партнером по фильму «Зависть богов» Анатолием Лобоцким — его не стало 20 декабря.

Известно, что актрису вынесли из театра имени Маяковского на носилках в состоянии клинической смерти. Ее забрали на скорой помощи и экстренно доставили в реанимацию. Однако помочь ей не смогли: сердце артистки остановилось в 11 часов утра 25 декабря. Ей было 83 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что министр культуры РФ Ольга Любимова на днях виделась с Алентовой и ее дочерью в стенах ВГИКа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.