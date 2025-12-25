«Легенда сцены»: в Минкульте почтили память Веры Алентовой

Ее образы всегда отличались глубиной, искренностью и поразительной силой.
Фото: www.globallookpress.com/Lev Sherstennikov
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Минкульт: имя Веры Алентовой навсегда вписано в культурную историю страны
Имя народной артистки РФ Веры Алентовой навсегда вписано в культурную историю страны. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры России в мессенджере MAX.
«Легенда российской сцены, чье имя навсегда вписано в историю культуры нашей страны. Яркий талант и подлинное художественное мастерство Веры Валентиновны подарили зрителям блистательные роли на сцене Театра имени А. С. Пушкина и на экранах», — говорится в публикации Минкульта.
Также в публикации отмечается, что образы Алентовой отличались глубиной, искренностью и поразительной силой. Ее роли в фильме «Москва слезам не верит» и спектаклях «Мадам Рубинштейн» и «Ложные признания» оставили неизгладимый след в сердцах нескольких поколений.
«Уход Веры Валентиновны — невосполнимая утрата для всего культурного сообщества. Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память!» — подчеркнули в министерстве.
Вере Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом РФ и партнером по фильму «Зависть богов» Анатолием Лобоцким — его не стало 20 декабря.
Известно, что актрису вынесли из театра имени Маяковского на носилках в состоянии клинической смерти. Ее забрали на скорой помощи и экстренно доставили в реанимацию. Однако помочь ей не смогли: сердце артистки остановилось в 11 часов утра 25 декабря. Ей было 83 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что министр культуры РФ Ольга Любимова на днях виделась с Алентовой и ее дочерью в стенах ВГИКа.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 25 дек
- Церемония прощания с Верой Алентовой пройдет в Театре имени Пушкина 29 декабря
- 25 дек
- «Талантливейший человек»: Галина Стаханова о творчестве Веры Алентовой
- 25 дек
- Звезда мирового масштаба: какой зритель запомнил Веру Алентову
- 25 дек
- «Знакомы с молодости»: Немоляева расстроена, что не смогла сегодня встретиться с Алентовой
- 25 дек
- «Ушла эпоха»: Ольга Любимова вспомнила о культовой роли Веры Алентовой
- 25 дек
- «Останется в памяти»: Татьяна Голикова выразила соболезнования родным Веры Алентовой
- 25 дек
- Вера Алентова должна была выступить в Театре имени Пушкина 25 декабря
- 25 дек
- Прожили вместе почти 60 лет: трогательная история любви Алентовой и Меньшова
- 25 дек
- «Не позволяла себе халтурить»: Дарья Повереннова поделилась воспоминаниями о Вере Алентовой
- 25 дек
- «Мамы больше нет»: Юлия Меньшова о смерти Веры Алентовой
Читайте также
93%
Нашли ошибку?