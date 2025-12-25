«Ушла эпоха»: Ольга Любимова вспомнила о культовой роли Веры Алентовой

Министр культуры на днях виделась с актрисой и ее дочерью в стенах ВГИКа.
Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Вяткин; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Любимова: роль Алентовой в «Москва слезам не верит» навсегда останется в сердцах
Вместе с уходом народной артистки России Веры Алентовой ушла целая эпоха. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Любимова рассказала, что на днях виделась с Алентовой и ее дочерью, актрисой Юлией Меньшовой, в стенах Всероссийского государственного института кинематографии имени Сергея Герасимова (ВГИК).
«Это потрясающий совершенно тандем. Когда ушел Владимир Меньшов, Юлия Владимировна подхватила этот курс, и вместе с Верой Валентиной они вместе трудились. Такой очень был для нас дорогой союз талантливой мамы и дочери. И, конечно, сейчас, я думаю, что и весь коллектив ВГИКа очень грустит и еще не может поверить», — говорит глава Минкульта РФ.
По словам Любимовой, Веру Алентову любили люди совершенно разных поколений, а ее роль в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» навсегда останется в сердцах зрителей.
«Культовое абсолютно кино, достойное оскаровской награды. Но самое главное, конечно, когда уходит такой талантливый и яркий человек, есть ощущение, что вместе с ним уходит постепенно, как принято в таких ситуациях говорить, эпоха», — говорит Любимова.
Вера Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом РФ и партнером по фильму «Зависть богов» Анатолием Лобоцким — его не стало 20 декабря.
Известно, что актрису вынесли из театра имени Маяковского на носилках в состоянии клинической смерти. Ее забрали на скорой помощи и экстренно доставили в реанимацию. Однако помочь ей не смогли: сердце артистки остановилось в 11 часов утра 25 декабря. Ей было 83 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вера Алентова должна была выступить в Театре имени Пушкина 25 декабря.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 25 дек
- «Останется в памяти»: Татьяна Голикова выразила соболезнования родным Веры Алентовой
- 25 дек
- Вера Алентова должна была выступить в Театре имени Пушкина 25 декабря
- 25 дек
- Прожили вместе почти 60 лет: трогательная история любви Алентовой и Меньшова
- 25 дек
- «Не позволяла себе халтурить»: Дарья Повереннова поделилась воспоминаниями о Вере Алентовой
- 25 дек
- «Мамы больше нет»: Юлия Меньшова о смерти Веры Алентовой
- 25 дек
- Лучшие роли Веры Алентовой: наследие актрисы, ставшей символом советского кино
- 25 дек
- Вынесли на носилках с похорон: опубликовано последнее видео с Верой Алентовой
- 25 дек
- «Срочно меняем планы»: Сергей Ланбамин назвал трагедией смерть Веры Алентовой
- 25 дек
- Зависть богов: смерть Лобоцкого стала роковой для Алентовой
- 25 дек
- «Хорошая актриса»: Андрей Ургант поделился воспоминаниями о Вере Алентовой
Читайте также
93%
Нашли ошибку?