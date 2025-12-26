«Душевно щедрый человек»: Путин выразил соболезнования близким Веры Алентовой

Путин принес соболезнования в связи со смертью Веры Алентовой

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью народной артистки РФ Веры Алентовой. На сайте Кремля опубликовано его обращение к родным и близким актрисы.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной Веры Валентиновны Алентовой», — говорится в обращении российского лидера.

Президент назвал Алентову замечательной актрисой, а также искренним, обаятельным, душевно щедрым человеком. Путин подчеркнул, что Алентова всегда играла ярко и талантливо.

Актрисе Вере Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом РФ и партнером по фильму «Зависть богов» Анатолием Лобоцким — его не стало 20 декабря.

Известно, что Алентову вынесли из театра имени Маяковского на носилках в состоянии клинической смерти. Ее забрали на скорой помощи и экстренно доставили в реанимацию. Однако помочь ей не смогли: сердце артистки остановилось в 11 часов утра 25 декабря. Ей было 83 года. Источник 5-tv.ru в экстренных службах сообщал, что причиной смерти Алентовой стал оторвавшийся тромб.

