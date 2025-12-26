Силы ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над регионами России за три часа

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 26

Три БПЛА были сбиты над Республикой Крым.

Сколько дронов сбили силы ПВО вечером 26 декабря

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, в промежутке с 17:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО нейтрализовали четыре украинских беспилотника.

Уточняется, что три дрона было сбито над территорией Республики Крым. Также еще один БПЛА был уничтожен над акваторией Черного моря.

С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Противник использует не только беспилотные летательные аппараты, но и наносит ракетные удары по приграничным территориям России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО России сбили 77 украинских беспилотников в ночь на 26 декабря. Больше всего дронов сбили над Волгоградской областью — там поразили 34 аппарата.

