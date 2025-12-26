Силы ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над регионами России за три часа

Три БПЛА были сбиты над Республикой Крым.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.
Согласно информации ведомства, в промежутке с 17:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО нейтрализовали четыре украинских беспилотника.
Уточняется, что три дрона было сбито над территорией Республики Крым. Также еще один БПЛА был уничтожен над акваторией Черного моря.
С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Противник использует не только беспилотные летательные аппараты, но и наносит ракетные удары по приграничным территориям России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО России сбили 77 украинских беспилотников в ночь на 26 декабря. Больше всего дронов сбили над Волгоградской областью — там поразили 34 аппарата.
