Силы ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над регионами России за три часа

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, в промежутке с 17:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО нейтрализовали четыре украинских беспилотника.

Уточняется, что три дрона было сбито над территорией Республики Крым. Также еще один БПЛА был уничтожен над акваторией Черного моря.

С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Противник использует не только беспилотные летательные аппараты, но и наносит ракетные удары по приграничным территориям России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО России сбили 77 украинских беспилотников в ночь на 26 декабря. Больше всего дронов сбили над Волгоградской областью — там поразили 34 аппарата.

