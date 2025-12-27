Разминирование маршрутов десанта в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО

София Головизнина
София Головизнина

Ежедневно инженерно-саперные подразделения соединения во взаимодействии с войсками беспилотных систем обнаруживают и обезвреживают сотни взрывоопасных предметов, установленных ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Саперы горного соединения ВДВ и специалисты войск беспилотных систем обеспечили продвижение подразделений при освобождении населенных пунктов в Запорожской области

В ходе выполнения задач по освобождению населенных пунктов Приморское и Степногорск в Запорожской области военнослужащие инженерно-саперных подразделений Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки «Днепр» во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем провели комплекс мероприятий по разминированию маршрутов для штурмовых групп.

Для безопасного и эффективного уничтожения взрывоопасных предметов, когда прямое разминирование саперами невозможно, применяется современная технология воздушного разминирования с использованием беспилотных летательных аппаратов коптерного типа. Военные инженеры изготавливают специальные накладные заряды, которые операторы ВБпС с помощью дронов доставляют и с высокой точностью сбрасывают на обнаруженные мины и самодельные взрывные устройства.

«Противник, отступая, активно применяет дистанционное минирование с использованием коммерческих агродронов, так называемых „Баба-Яга“, а также широко использует запрещенные противопехотные мины, мины-ловушки и устройства с различными типами датчиков — сейсмическими, магнитными, на движение. Работа расчётов воздушного разминирования позволяет эффективно противодействовать этой угрозе», — рассказал сапер с позывным «Фикс».

Обнаружив опасные объекты, расчет операторов незамедлительно поднимает беспилотники в воздух. После точного позиционирования и подтверждения цели производится сброс специального заряда, который детонирует взрывное устройство на месте. Таким образом был обеспечен безопасный проход к линии боевого соприкосновения для штурмовых подразделений десантников.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

