Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
ВС России нанесли массированный удар, в том числе ракетами «Кинжал», по объектам энергетической инфраструктуры и ВПК Украины, сообщили в Минобороны России. Российская армия также поразила места производства ударных беспилотников для ВСУ.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
Всего ВС России за сутки отразили три украинские атаки с целью прорыва в Купянск. ВСУ в результате действий российских группировок войск потеряли около 1 210 солдат.
Также в Минобороны РФ добавили, что российские средства ПВО сбили за сутки 78 украинских беспилотников самолетного типа.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
