В Минобороны сообщили о продвижении ВС РФ в зоне проведения спецоперации

ВСУ стремительно теряют боевиков, военную и автомобильную технику и станцию радиоэлектронной разведки.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вооруженные силы (ВС) РФ окончательно освободили ряд населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.
«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате решительных действий освободили населенные пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.
Помимо этого, ВС РФ нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Торецкое, Ивановка, Кутузовка, Гришино, Шевченко, Доброполье в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области. По информации Минобороны России, противник потерял более 500 боевиков, военную и автомобильную технику и станцию радиоэлектронной разведки.
Также известно о том, что подразделения группировки войск «Восток» завершили освобождение населенного пункта Гуляйполе Запорожской области. Поражение нанесено в районах населенных пунктов Добропасово, Гай, Гавриловка, Покровское Днепропетровской области, Прилуки, Воздвижевка. Здесь противник потерял порядка 185 боевиков, две боевые машины и 155-мм гаубицу М198 производства США.
Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям штурмового полка ВСУ в районе населенного пункта Кондратовка Сумской области. При этом военнослужащие группировки «Запад» отразили две атаки ВСУ в районах населенных пунктов Подолы и Нечволодовка с целью прорыва в Купянск. Также были уничтожены склады боеприпасов, нанесены удары по цехам по производству комплектующих для ракетных двигателей, местам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВС РФ освободили Косовцево в Запорожской области.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 27 дек
- Зеленский заявил о наличии «красных линий» перед встречей с Трампом
- 23 дек
- С тонущего корабля: власти Украины начали подготовку к бегству за границу
- 20 дек
- Зеленский заявил, что мирного соглашения по урегулированию «может не быть»
- 19 дек
- Роберт Фицо заявил, что Братислава отказывается от финансирования Киева
- 18 дек
- «Разобьют кулак»: Лукашенко об освобождении Донбасса российскими военными
- 14 дек
- «Играет с огнем»: вице-премьер Италии — о бессрочной блокировке активов РФ
- 13 дек
- «Чувствительный вопрос»: Трамп резко усилил давление на Зеленского
- 13 дек
- «Ничего не значат»: Фицо заявил, что больше не хочет быть частью Западной Европы
- 13 дек
- «Мы много сделали»: Трамп о прогрессе по урегулированию украинского кризиса
- 13 дек
- Глава Евросовета Кошта заявил о заморозке активов РФ до конца конфликта
Читайте также
93%
Нашли ошибку?