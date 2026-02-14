Зеленский: Трамп хочет заключить сделку по Украине одним пакетом

Президент США Дональд Трамп хочет заключить мирное соглашение по урегулированию украинского конфликта одним большим пакетом. Об этом заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский. Его слова приводит газета The Guardian.

«Зеленский сказал, что Трамп хочет заключить мирное соглашение «одномоментно», поскольку ему «нравится, когда все делается одним большим пакетом», — говорится в публикации издания.

По словам Зеленского, американский лидер хочет, чтобы процесс заключения соглашения был похож на «Один большой прекрасный билль» — законопроект о бюджетном согласовании, содержащий налоговую и расходную политику США и подписанный Трампом в июле 2025 года. Зеленский также добавил, что в вопросе сделки по Украине крайне важна последовательность этапов согласования.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал Зеленского не упустить шанс на мир. Политик подчеркнул, что сейчас есть отличный шанс для заключения мирного соглашения, и украинскому лидеру необходимо его использовать скорее. Дональд Трамп также отметил, что Москва заинтересована в урегулировании конфликта.

