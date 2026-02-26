«Ставить точку»: Песков назвал главное условие для встречи лидеров РФ и Украины

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 37 0

Российская позиция в вопросе урегулирования украинского кризиса остается неизменной.

При каком условии лидеры России и Украины смогут встретиться

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Украинский кризис

Песков: встреча лидеров России и Украины должна стать финалом всех переговоров

Личная встреча представителей России и Украины на самом высоком уровне должна поставить точку подо всей проделанной ранее работой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если говорить о встрече на высшем уровне, она должна финализировать итоги работы. Она должна финализировать всю работу и ставить точку», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России отметил, что сейчас было бы ошибкой пытаться точно определить текущую стадию переговорного процесса.

Дмитрий Песков также напомнил, что российская позиция в вопросе урегулирования конфликта остается последовательной и неизменной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что трехсторонняя встреча по урегулированию украинского кризиса перенесена на начало марта. Место проведения еще согласуется. Предыдущие переговоры России, Украины и США состоялись 17–18 февраля в Женеве, где стороны обсудили текущую ситуацию и возможные шаги по урегулированию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Украинский кризис
15 февр
«Я не хочу»: Зеленский исключил капитуляцию Украины ради мира
14 февр
Зеленский сообщил о намерении Трампа заключить сделку по Украине одним пакетом
6 февр
Песков анонсировал новый раунд переговоров по Украине
5 февр
«Мы близки к этому»: Трамп об урегулировании конфликта на Украине
25 янв
Президент ОАЭ и Дмитриев обсудили развитие сотрудничества стран
23 янв
«Переговоры в Кремле подтвердили главное»: по какому сценарию идет конфликт на Украине
22 янв
Зеленский анонсировал встречу делегаций России, Украины и США в ОАЭ
28 дек
Трамп осудил ООН за неспособность помочь в миротворчестве
28 дек
Зеленский: многое в вопросе конфликта на Украине может решиться к Новому году
28 дек
В Минобороны сообщили о продвижении ВС РФ в зоне проведения спецоперации
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.47
-0.16 90.32
-0.26
Время перемен и роста: лунный гороскоп стрижек на весну 2026 года

Последние новости

17:16
Москвичей предупредили об активном весеннем половодье из-за рекордных сугробов
17:10
«Ставить точку»: Песков назвал главное условие для встречи лидеров РФ и Украины
17:05
Бойцу ММА Исмаилову продлили арест до августа за «спарринг» с памятником
17:00
Равные права: выступление Владимира Путина на Госсовете Союзного государства
16:55
Захарова заявила, что ЕС не приглашали за стол переговоров по Украине
16:48
Мужчина, зарезавший экс-возлюбленную в московской многоэтажке, попал на камеры

Сейчас читают

Терминал СПГ стал головной болью Финляндии: диверсификация пошла не так
Куртка поверх пижамы: пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка оделась наспех
Без телефона и ключей: что известно о пропаже девятилетней девочки в Смоленске
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
Кровавая луна и затмение: гороскоп для знаков зодиака 3 марта
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео