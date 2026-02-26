«Ставить точку»: Песков назвал главное условие для встречи лидеров РФ и Украины

Песков: встреча лидеров России и Украины должна стать финалом всех переговоров

Личная встреча представителей России и Украины на самом высоком уровне должна поставить точку подо всей проделанной ранее работой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если говорить о встрече на высшем уровне, она должна финализировать итоги работы. Она должна финализировать всю работу и ставить точку», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России отметил, что сейчас было бы ошибкой пытаться точно определить текущую стадию переговорного процесса.

Дмитрий Песков также напомнил, что российская позиция в вопросе урегулирования конфликта остается последовательной и неизменной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что трехсторонняя встреча по урегулированию украинского кризиса перенесена на начало марта. Место проведения еще согласуется. Предыдущие переговоры России, Украины и США состоялись 17–18 февраля в Женеве, где стороны обсудили текущую ситуацию и возможные шаги по урегулированию.

