Ударный беспилотник повредил жилые дома в Пролетарском районе Донецка

Частные жилые дома и хозяйственная постройка получили повреждения 28 декабря в результате атаки ударного беспилотного летательного аппарата в Пролетарском районе Донецка. Об этом сообщает СЦКК ДНР.

По данным управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, удар зафиксировали во второй половине дня.

«Город Донецк, Пролетарский район: атака ударного БПЛА в 16:30 (17:30 по московскому времени). Повреждены частные жилые дома, также уничтожена хозпостройка по ул. Родинской», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В СЦКК отметили, что информация о последствиях атаки продолжает уточняться, данные о возможных дополнительных повреждениях и пострадавших поступают по мере их фиксации на месте происшествия.

Ранее в этот же день сообщалось о попытке атаки Вооруженных сил Украины на больницу в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области. Тогда беспилотник упал без детонации. Кроме того, еще один дрон был обнаружен на территории центрального парка Победы, он также не сдетонировал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.