«Мог срежиссировать только Бог»: Рутберг о потери Алентовой и Лобоцкого

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Актеры вместе снимались в картине «Зависть Богов».

Юлия Рутберг о смерти Алентовой и Лобоцкого

Фото: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

Вера Алентова

Юлия Рутберг высказалась о смерти Веры Алентовой и Анатолия Лобоцкого

Смерть народной артистки России Веры Алентовой на похоронах актера Анатолия Лобоцкого, мог срежиссировать только Бог или народный артист РСФСР Владимир Меньшов. Об этом в беседе с VOICE рассказала экс-супруга Лобоцкого, народная артистка РФ Юлия Рутберг.

Лобоцкий был партнером Алентовой на съемочной площадке фильма «Зависть богов». Режиссером картины выступил супруг Алентовой Владимир Меньшов. Эта работа оставила глубокий след в карьере обоих актеров, а за время съемок между ними сложились теплые и дружеские отношения.

«Я думаю, такое мог срежиссировать только Господь Бог или только Владимир Меньшов. Думаю, это был замысел великого и прекрасного Меньшова, потому что ушли два персонажа его прекрасного фильма», — говорит Рутберг.

Вере Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким — его не стало 20 декабря. Ему было 66 лет.

Известно, что актрису вынесли из театра имени Маяковского на носилках в состоянии клинической смерти. Ее забрали на скорой помощи и экстренно доставили в реанимацию. Однако помочь ей не смогли: сердце артистки остановилось в 11 часов утра 25 декабря. Ей было 83 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Веру Алентову похоронят рядом с мужем на Новодевичьем кладбище 29 декабря.

Вера Алентова
