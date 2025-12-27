«Мог срежиссировать только Бог»: Рутберг о потери Алентовой и Лобоцкого

Актеры вместе снимались в картине «Зависть Богов».
Фото: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Юлия Рутберг высказалась о смерти Веры Алентовой и Анатолия Лобоцкого
Смерть народной артистки России Веры Алентовой на похоронах актера Анатолия Лобоцкого, мог срежиссировать только Бог или народный артист РСФСР Владимир Меньшов. Об этом в беседе с VOICE рассказала экс-супруга Лобоцкого, народная артистка РФ Юлия Рутберг.
Лобоцкий был партнером Алентовой на съемочной площадке фильма «Зависть богов». Режиссером картины выступил супруг Алентовой Владимир Меньшов. Эта работа оставила глубокий след в карьере обоих актеров, а за время съемок между ними сложились теплые и дружеские отношения.
«Я думаю, такое мог срежиссировать только Господь Бог или только Владимир Меньшов. Думаю, это был замысел великого и прекрасного Меньшова, потому что ушли два персонажа его прекрасного фильма», — говорит Рутберг.
Вере Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким — его не стало 20 декабря. Ему было 66 лет.
Известно, что актрису вынесли из театра имени Маяковского на носилках в состоянии клинической смерти. Ее забрали на скорой помощи и экстренно доставили в реанимацию. Однако помочь ей не смогли: сердце артистки остановилось в 11 часов утра 25 декабря. Ей было 83 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Веру Алентову похоронят рядом с мужем на Новодевичьем кладбище 29 декабря.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 26 дек
- «Случился сбой сердца»: Юлия Рутберг о последних минутах жизни Веры Алентовой
- 26 дек
- Веру Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище 29 декабря
- 26 дек
- «Очень люблю вас»: невестка Юлии Меньшовой обратилась к ушедшей из жизни Вере Алентовой
- 26 дек
- «Душевно щедрый человек»: Путин выразил соболезнования близким Веры Алентовой
- 26 дек
- Алентова была против «Москвы слезам не верит»: история фильма, которого могло не быть
- 26 дек
- «Теперь они — вместе»: как Вера Алентова училась жить после смерти мужа Меньшова
- 26 дек
- «Она абсолютный классик»: Ярмольник о Вере Алентовой
- 26 дек
- Неизвестные страницы жизни Веры Алентовой: трогательные откровения из автобиографии актрисы
- 26 дек
- Жемчуга и квартира в центре Москвы: какое наследство оставила Вера Алентова
- 26 дек
- «Всегда была примером»: Урсуляк назвала смерть Алентовой большой потерей
Читайте также
93%
Нашли ошибку?