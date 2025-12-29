«Могла остро, зло пошутить»: Виктория Исакова о чувстве юмора Веры Алентовой

Виктория Исакова рассказала о невероятном чувстве юмора Веры Алентовой

Смерть народной артистки России Веры Алентовой стал огромной потерей для всего театрального сообщества. Об этом на похоронах актрисы сказала заслуженная артистка РФ Виктория Исакова.

«У Веры Валентиновны потрясающее чувство юмора, фантастическое. Так, как она могла остро, иногда даже зло пошутить, я думаю, что никто не мог», — рассказала актриса.

Виктория Исакова вспомнила трогательный эпизод, произошедший незадолго до ухода Алентовой. В минуту усталости и сомнений артистка пожаловалась старшей коллеге, как ей все не нравится.

«Она говорит: «Дура, наслаждайся. Настанет время, когда наслаждаться будет нечем», — процитировала Виктория Исакова слова старшей коллеги.

Исакова отметила феноменальное служение Алентовой театру, на которое уходили все ее силы.

«Великая женщина выходила на сцену до последнего своего дня… 60 лет служения этому театру. Театр — это дом, и дом, конечно же, осиротел», — с горечью заключила актриса.

Вера Алентова скончалась 25 декабря на 83-м году жизни. Причиной смерти Веры Валентиновны стал острый инфаркт миокарда. Артистке стало плохо на панихиде по актеру Анатолию Лобоцкому.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что поклонники Веры Алентовой собираются у театра Пушкина для прощания с актрисой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.