«Взлетела и ушла с достоинством»: Меньшова о последних минутах жизни Алентовой
Несмотря на проблемы со здоровьем, актриса не могла себе позволить показать на публике слабость.
Юлия Меньшова: мама ушла из жизни с благородством и достоинством
Народной артистке России Вере Алентовой было тяжело ходить, но перед журналистами она «взлетела по лестнице». О последних минутах жизни актрисы на церемонии прощания рассказала ее дочь, артистка и телеведущая Юлия Меньшова.
Наследница Алентовой вспоминала, как заказала матери такси, чтобы она смогла посетить похороны своего коллеги — народного артиста России Анатолия Лобоцкого. На церемонии прощания с ним ей и стало плохо.
«Я увидела, как она идет в эту толпу людей, которая стояла у театра Маяковского. Ей в последнее время было тяжело всходить по лестнице, держась за руку или за перила, но она поняла, что стоят журналисты и смотрят на нее. И она взлетела по этой лестнице, как будто бы ей 20 лет. В этом была вся она. Она взлетела и ушла с невероятным благородством и достоинством», — поделилась Меньшова.
Она отметила, что это было последним уроком «потрясающей женщины».
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Юлия Меньшова разговаривала с матерью о смерти.
