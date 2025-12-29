«Она ушла, как хотела»: Юлия Меньшова о разговорах с мамой о смерти

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 1 086 0

Тема смерти в семье Веры Алентовой не была под запретом.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Тема:
Вера Алентова

Актриса Юлия Меньшова вспомнила разговоры с мамой о смерти

Народная артистка России Вера Алентова планировала свою смерть. Об этом в ходе церемонии прощания сказала ее дочь, актриса и телеведущая Юлия Меньшова.

«Сегодня печальный день с одной стороны, с другой стороны я хочу сказать, что в нашей семье тема смерти не была табуирована… Мы с мамой очень часто обсуждали. Буквально, в последние годы она мне говорила: „Когда я уйду, имей в виду, это лежит здесь, это вот тут“. Она давала мне какие-то указания. Но знаете, что утешает меня все эти печальные дни? Она ушла, как хотела, она мечтала так уйти. Она всегда говорила, только бы не стать ни для кого обузой, только бы не быть проблемой родственникам», — вспомнила дочь народной артистки.

Меньшова добавила, что могла многому научиться у своей мамы. Но главное — тому, как быть стойкой в любой ситуации.

«Она редкая была женщина, редкая, которая ухитрялась быть и элегантной, и красивой, и великолепной в обстоятельствах, в которых любой другой был бы разбит в клочья. А она ухитрялась держать эту марку, что собственно передалось и мне», — отметила телеведущая.

Ранее заслуженная артистка России Виктория Исакова рассказывала о чувстве юмора Веры Алентовой. Артистка, вспомнила ее коллега, могла быть «остра на язык».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Козероги найдут точку опоры: подробный гороскоп на 2026 год

