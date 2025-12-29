Пять мирных жителей получили ранения после ударов БПЛА в Белгородской области

Дарья Корзина
Дарья Корзина

Губернатор региона сообщил о пострадавших.

Атака беспилотников на Белгородскую область — свежие новости

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Пять мирных жителей ранены после ударов дронов в Белгородской области

В Белгородской области в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали пять мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском округе на перекрестке дорог Бессоновка — Орловка от удара беспилотника по легковому автомобилю две женщины получили баротравмы. Также у одной из них диагностированы осколочные ранения плеча. Пострадавшие самостоятельно обратились в Томаровскую ЦРБ», — написал Гладков.

Еще один мужчина был травмирован в Грайвороне — у него зафиксированы минно-взрывная травма и сотрясение мозга. Кроме того, удары беспилотников привели к повреждению автомобилей и частных домов в Грайворонском, Шебекинском и Борисовском округах.

Всего под атаки попали четыре муниципалитета. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, часть из них госпитализирована для дальнейшего обследования.

Белгородская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно подвергается ударам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным в конце февраля 2022 года. Для атак боевики используют беспилотные летательные аппараты и ракетное вооружение.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
Пять мирных жителей получили ранения после ударов БПЛА в Белгородской области

