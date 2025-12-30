Средства ПВО уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы

Дарья Корзина
Экстренные службы работают на месте падения обломков.

Средства ПВО уничтожили три БПЛА, летевших в сторону Москвы

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Средства противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Москвы в своем Telegram-канале.

Во всех случаях после нейтрализации воздушных целей на места падения направлялись экстренные службы для обследования территории и обеспечения безопасности. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

Накануне, 29 декабря, российские военные отразили масштабную атаку украинских беспилотников на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. По данным Минобороны, всего был уничтожен 91 БПЛА. Над территорией региона силы ПВО перехватили 41 беспилотник.

Еще 49 дронов, следовавших в том же направлении, были уничтожены над Брянской областью, один — над Смоленской областью.

В Кремле охарактеризовали произошедшее как террористический акт, направленный на срыв переговорного процесса. Москва проинформировала о случившемся Соединенные Штаты. По словам представителей российской стороны, президент США Дональд Трамп заявил, что произошедшее повлияет на дальнейшие подходы Вашингтона во взаимодействии с президентом Украины Владимиром Зеленским.


