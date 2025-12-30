Средства ПВО уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы

Экстренные службы работают на месте падения обломков.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Средства противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Москвы в своем Telegram-канале.
Во всех случаях после нейтрализации воздушных целей на места падения направлялись экстренные службы для обследования территории и обеспечения безопасности. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.
Накануне, 29 декабря, российские военные отразили масштабную атаку украинских беспилотников на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. По данным Минобороны, всего был уничтожен 91 БПЛА. Над территорией региона силы ПВО перехватили 41 беспилотник.
Еще 49 дронов, следовавших в том же направлении, были уничтожены над Брянской областью, один — над Смоленской областью.
В Кремле охарактеризовали произошедшее как террористический акт, направленный на срыв переговорного процесса. Москва проинформировала о случившемся Соединенные Штаты. По словам представителей российской стороны, президент США Дональд Трамп заявил, что произошедшее повлияет на дальнейшие подходы Вашингтона во взаимодействии с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 27 дек
- Силы ПВО уничтожили 111 дронов ВСУ над российскими регионами за три часа
- 27 дек
- Собянин сообщил об уничтожении шести летевших на Москву дронов
- 26 дек
- Силы ПВО России сбили 77 украинских беспилотников за ночь
- 25 дек
- Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
- 25 дек
- Силы ПВО сбили девять беспилотников ВСУ, летевших на Москву
- 24 дек
- Силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника
- 18 дек
- Три человека погибли из-за атак украинских БПЛА в Ростовской области
- 16 дек
- Силы ПВО РФ сбили беспилотник, летевший на Москву
- 12 дек
- Силы ПВО за семь часов уничтожили 47 БПЛА над регионами России
- 12 дек
- Силы ПВО уничтожили 12-й украинский дрон, летевший на Москву
Читайте также
93%
Нашли ошибку?