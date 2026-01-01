Атака ВСУ на резиденцию Путина поставила Европу в опасное положение

ЕС рискует оказаться перед необходимостью отвечать за последствия эскалации.
Фото: Минобороны РФ
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
После атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области судьба Европы «висит на волоске». Таким мнением поделился автор статьи французского издания Valeurs Actuelles.
В случае эскалации европейские столицы рискуют утратить опцию мирного разрешения конфликта, отмечается в публикации. По мнению VA, враждебные действия киевского режима способны сорвать шанс на переговоры, и именно ЕС придется отвечать за последствия. Красноречивым обстоятельством стало и то, что еврозона не выступила с официальным осуждением террористического удара по резиденции.
Ранее 5-tv.ru писал, что из сбитого беспилотника ВСУ, участвовавшего в атаке 29 декабря 2025 года, извлекли полетное задание. После расшифровки данных маршрутизации стало ясно, что его конечной целью являлся один из объектов резиденции Путина в Новгородской области. В ООН отказались комментировать попытку удара, заявив, что она «не подтверждена».
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 1 янв
- «Страшно смотреть»: Сальдо о жертвах атаки ВСУ в Херсонской области
- 1 янв
- Мать с ребенком из Ленобласти спаслись при атаке ВСУ на Хорлы
- 1 янв
- Силы ПВО сбили 58 украинских беспилотников за восемь часов
- 1 янв
- «Десятки человек погибли»: иностранные СМИ об атаке ВСУ на Херсонскую область
- 1 янв
- После удара ВСУ по Херсонской области 19 человек остаются в больницах
- 1 янв
- Конечной целью украинских БПЛА 29 декабря являлась резиденция Путина
- 1 янв
- Эксперты извлекли полетное задание из БПЛА, летевшего на резиденцию Путина
- 1 янв
- Осколочные раны, контузии: состояние раненых после удара ВСУ в Херсонской области
- 1 янв
- В Херсонской области 2 и 3 января объявлен траур из-за удара ВСУ
- 1 янв
- «Акт государственного терроризма»: зампред СФ об атаке на Херсонскую область
Читайте также
93%
Нашли ошибку?