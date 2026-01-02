Наведение на цели и корректировку стрельбы провели с помощью разведывательного дрона.
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Артиллерийские расчеты 121-го мотострелкового полка группировки войск «Запад» сорвали попытки ВСУ приблизиться к освобожденному Купянску в районе Московки, Радьковки и Соболевки в Харьковской области.
В ходе воздушной разведки операторы беспилотников обнаружили перемещение мелких групп ВСУ, двигающихся в сторону освобожденного Купянска.
Получив команду, расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» выдвинулся на огневую позицию. Наведение на цели и корректировку стрельбы провели с помощью разведывательного дрона. Безопасность боевой работы САУ обеспечивали посты воздушного наблюдения и мобильные огневые группы.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
