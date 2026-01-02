«Град» сорвал ротацию ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО

Артиллеристы применили реактивные снаряды калибра 122 мм.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Расчет РСЗО «Град» 110-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» сорвал ротацию формирований ВСУ в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении в зоне СВО.
Получив от дроноводов данные о выявленном районе расположения личного состава и техники украинских боевиков, расчет РСЗО «Град» оперативно прибыл в район боевого применения.
Военнослужащие развернули боевую машину из походного положения в боевое, навели установку на цель и залпом реактивных снарядов калибра 122 мм нанесли удар по выявленным целям. Контроль поражения цели провели с помощью разведывательного беспилотника.
После выполнения задачи расчет оперативно покинул огневую позицию, обезопасив орудие от возможного ответного удара украинских боевиков.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 2 янв
- «Мста-С» не дала ВСУ подобраться к освобожденному Купянску. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 янв
- Артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 янв
- Дроноводы заминировали тыловые дороги ВСУ у Гуляйполя. Лучшее видео из зоны СВО
- 31 дек
- Дроноводы помогли артиллеристам уничтожить орудие ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 31 дек
- Маскировка бесполезна: Ми-28НМ разбомбили технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 30 дек
- Плененный под Купянском боевик ВСУ рассказал о попытках прорваться в город ради видео
- 30 дек
- Новая тактика ведения боя: как ВС РФ освобождали село Майское в ДНР
- 30 дек
- Путину доложили о максимальных темпах наступления в зоне СВО в декабре
- 30 дек
- Российские танкисты сорвали ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 30 дек
- Зенитчики сорвали разведку ВСУ, сбив дрон. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
85%
Нашли ошибку?