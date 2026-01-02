Расчет РСЗО «Град» 110-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» сорвал ротацию формирований ВСУ в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении в зоне СВО.

Получив от дроноводов данные о выявленном районе расположения личного состава и техники украинских боевиков, расчет РСЗО «Град» оперативно прибыл в район боевого применения.

Военнослужащие развернули боевую машину из походного положения в боевое, навели установку на цель и залпом реактивных снарядов калибра 122 мм нанесли удар по выявленным целям. Контроль поражения цели провели с помощью разведывательного беспилотника.

После выполнения задачи расчет оперативно покинул огневую позицию, обезопасив орудие от возможного ответного удара украинских боевиков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.