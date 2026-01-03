Президент Колумбии: США ударили по парламенту Венесуэлы

США ударили по зданию венесуэльского парламента. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро.

Ранее в столице Венесуэлы Каракасе раздались взрывы, на кадрах от горожан были видны признаки детонации — вспышки и столбы дыма. Также сообщалось о самолетах и вертолетах в воздухе.

Белый дом подтвердил причастность США к ударам по Венесуэле.

Конфликт США и Венесуэлы

Обострение отношений между Вашингтоном и Каракасом продолжается не первый год. Трамп обвинял власти Венесуэлы во главе с лидером страны Николасом Мадуро в ноябре 2025 года в том, что доходы от экспорта нефти используются для финансирования наркотерроризма, торговли людьми и насильственных преступлений.

Позднее американский лидер объявил о «полной и всеобъемлющей» морской блокаде нефтяных танкеров, подпадающих под санкции и следующих в Венесуэлу или из нее.

Трамп также заявлял в декабре 2025 года, что Каракас незаконно лишил США прав на энергоресурсы и контроль над венесуэльской нефтью, назвав действия венесуэльских властей противоправными.

