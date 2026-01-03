СNN: комитет США по вооружениям не был уведомлен об ударах по Венесуэле

Комитет американского сената по вооруженным силам не получил уведомления о военных действиях в Венесуэле. Об этом пишет CNN.

Ранее администрация США официально признала факт ударов по территории Венесуэлы. Над Каракасом появились боевые самолеты и вертолеты, очевидцы публиковали кадры с яркими вспышками и столбами дыма над ночным городом.

Конфликт США и Венесуэлы

В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявлял, что власти Венесуэлы, которых он называл нелегитимными, направляют доходы от нефти на финансирование наркотерроризма, торговлю людьми и заказные убийства.

Позднее он объявил о введении «полной и всеобъемлющей» морской блокады танкеров, перевозящих нефть под санкциями при заходе в венесуэльские порты и выходе из них.

В декабре 2025 года Трамп также утверждал, что Венесуэла незаконно лишила США всех прав на энергетические ресурсы и нефть, расценив такие действия как противоправные.

