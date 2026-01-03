Минобороны Венесуэлы сообщило об ударах США по Каракасу и нескольким штатам

США нанесли удары по столице Венесуэлы и ряду регионов страны. Об этом заявил министр обороны республики Владимир Падрино Лопес.

По его словам, атакам подверглись Каракас, а также штаты Миранда, Ла-Гуайра и Арагуа.

Ранее американская администрация официально подтвердила факт нанесения ударов по венесуэльской территории. Очевидцы сообщали о появлении над Каракасом боевой авиации — в небе были замечены самолеты и вертолеты. В социальных сетях распространялись видеозаписи с яркими вспышками и густыми столбами дыма над ночным городом.

Серия мощных взрывов была зафиксирована в разных районах венесуэльской столицы 3 января. По словам местных жителей, часть ударов пришлась на южные кварталы Каракаса, где размещены военные объекты. Также поступали сообщения о взрывах в районе международного аэропорта имени Симона Боливара в Майкетии и в портовой зоне Ла-Гуайра.

Очевидцы отмечали активность авиации в небе и предполагали, что задействованная техника могла принадлежать США. Позднее представители Белого дома подтвердили журналистам, что на территории Венесуэлы действительно проводилась военная операция.

Информацию о взрывах подтвердил и корреспондент RT, находившийся в Каракасе. По его данным, удары наносились с воздуха и продолжались порядка 25 минут. Жители города слышали интенсивный гул авиации, при этом системы оповещения и сирены не включались. В результате атаки юго-восточная часть венесуэльской столицы осталась без электроснабжения.

Конфликт США и Венесуэлы

Обострение отношений между Вашингтоном и Каракасом продолжается уже не первый год. Трамп в ноябре 2025 года обвинял руководство Венесуэлы и президента страны Николаса Мадуро в том, что доходы от экспорта нефти якобы используются для финансирования наркотерроризма, торговли людьми и насильственных преступлений.

Впоследствии США объявили о «полной и всеобъемлющей» морской блокаде нефтяных танкеров, подпадающих под санкции и направляющихся в Венесуэлу или из нее. Также, в декабре 2025 года, Трамп заявлял, что венесуэльские власти незаконно лишили Соединенные Штаты доступа к энергетическим ресурсам и контроля над добычей нефти. Он назвал действия Каракаса противоправными.

