МИД России сделало заявление о нападении США на Венесуэлу

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 28 0

В дипведомстве обозначили солидарность с народом республики.

Какую позицию Россия заняла по конфликту в Венесуэле

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Министерство иностранных дел России сделало заявление в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы. Оно опубликовано на сайте дипведомства.

«Сегодня утром США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы. Это вызывает глубокую озабоченность и осуждение», — гласит текст публикации.

Авторы обращения отмечают, что предлоги, которыми Вашингтон обосновывает свои действия, несостоятельны — в ходе конфликта идеологическая вражда взяла верх над деловым прагматизмом и готовностью выстраивать доверительные отношения.

«В складывающейся ситуации важно, прежде всего, не допустить дальнейшей эскалации, настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога», — подчеркнули в МИД.

Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году, отметили российские дипломаты. В министерстве подтвердили солидарность с венесуэльским народом, поддержку его боливарианского политического курса и выразили готовность поддерживать обе стороны конфликта в поиске выхода из кризиса.

Конфликт США и Венесуэлы

Обострение отношений между Вашингтоном и Каракасом продолжается уже не первый год. Трамп в ноябре 2025 года обвинял руководство Венесуэлы и президента страны Николаса Мадуро в том, что доходы от экспорта нефти якобы используются для финансирования наркотерроризма, торговли людьми и насильственных преступлений.

Впоследствии США объявили о «полной и всеобъемлющей» морской блокаде нефтяных танкеров, подпадающих под санкции и направляющихся в Венесуэлу или из нее. Также, в декабре 2025 года, Трамп заявлял, что венесуэльские власти незаконно лишили Соединенные Штаты доступа к энергетическим ресурсам и контроля над добычей нефти. Он назвал действия Каракаса противоправными.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент Колумбии Густаво Петро опубликовал список атакованных объектов в Венесуэле.

