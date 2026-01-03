Сальдо сообщил о почти полностью сожженных телах погибших после атаки на Хорлы

Губернатор Херсонской области рассказал о характере удара и масштабах разрушений в ходе теракта ВСУ.

Число погибших при ударе ВСУ на Хорлы

Фото: Полегенько Александр/ТАСС

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Теракт ВСУ в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что значительная часть тел погибших при атаке ВСУ на село Хорлы была уничтожена в результате мощного термического воздействия. По его словам, не менее 19 тел оказались полностью сожжены, а около 80% повреждений носят характер тяжелых ожогов, из-за чего от погибших сохранились лишь фрагменты.

Он уточнил, что атака произошла в первые минуты нового года. Сначала в район был направлен беспилотник-разведчик. Затем последовал второй дрон, который нанес удар. Боеприпас, по данным Сальдо, имел разрушающее действие и был начинен поражающими элементами, в том числе картечью.

Губернатор региона добавил, что процесс опознания жертв еще не завершен — по части погибших продолжаются экспертизы, поскольку состояние тел серьезно осложняет идентификацию.

Атаки ВСУ на Херсонскую область

В ночь на 1 января беспилотники ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице в населенном пункте Хорлы Херсонской области, где в тот момент Новый год отмечали порядка ста человек. По информации Следственного комитета, погибли 27 мирных жителей, включая двоих несовершеннолетних. Еще 31 человек получил ранения различной степени тяжести, среди пострадавших — пятеро детей.

Позднее, в четверг днем, регион подвергся еще одной атаке. В районе Тарасовки Алешкинского округа беспилотник ударил по движущемуся автомобилю. В результате погиб пятилетний ребенок, а его мать, бабушка и дедушка получили множественные тяжелые ранения и были госпитализированы.

