«Мы требуем»: власти Венесуэлы настаивают на доказательствах жизни Мадуро

Вице-президент Венесуэлы заявила о желании получить доказательства жизни Мадуро

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выступила с резким обращением к международному сообществу и гражданам республики, требуя от США незамедлительно предоставить подтверждения того, что президент страны Николас Мадуро жив, а также доказательства того, что жива первая леди Силия Флорес.

«И мы требуем еще раз — и это мои заключительные слова — мы требуем немедленно доказательства того, что президент Николас Мадуро жив, и доказательства того, что первая леди, первая участница боевых действий, Силия Флорес, живы», — сказала Родригес.

По ее словам, это требование является четким и недвусмысленным сигналом как для венесуэльской нации, так и для всего народа страны.

К тому же, Родригес подчеркнула, что руководство государства заранее осознавало возможные действия противников, в том числе попытки перейти «красные линии», поставить под угрозу территориальную целостность суверенной республики и нарушить мир и стабильность внутри страны.

«Президент уже предвидел это, потому что знал, на что они способны: пересечь эти „красные линии“, угрожать территориальной целостности независимой и свободной страны, угрожать миру и спокойствию нашего народа», — заявила и. о. президента Венесуэлы.

Вице-президент отметила, что подобное давление лишь усиливает внутреннюю решимость венесуэльцев защищать независимость государства.

Конфликт США и Венесуэлы

Противостояние между Вашингтоном и Каракасом продолжается на протяжении многих лет. В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявлял, что власти Венесуэлы, которых он называл нелегитимными, направляют доходы от нефти на финансирование наркотерроризма, торговлю людьми и заказные убийства.

Позднее он объявил о введении «полной и всеобъемлющей» морской блокады танкеров, перевозящих нефть под санкциями при заходе в венесуэльские порты и выходе из них.

В декабре 2025 года Трамп также утверждал, что Венесуэла незаконно лишила США всех прав на энергетические ресурсы и нефть, расценив такие действия как противоправные.

