Пострадавшего при атаке ВСУ на Хорлы ребенка отправили на лечение в Москву

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 19 0

В медицинских учреждениях Крыма продолжают лечение еще 11 человек.

Что известно о пострадавшем при атаке ВСУ на Хорлы ребенке

Фото: Известия/Эмиль Тимашев

Тема:
Теракт ВСУ в Херсонской области

Ребенка, пострадавшего в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Хорлы Херсонской области, отправили на лечение в Москву. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Республики Крым в Telegram-канале.

После трагедии 12-летний ребенок находился в Республиканской детской клинической больнице Крыма, его состояние оценивалось как критическое.

«В настоящее время ребенок, находившийся в тяжелом состоянии, транспортируется в Российскую детскую клиническую больницу — филиал ФГАОУ ВО „Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова“ Минздрава России», — говорится в публикации Минздрава.

В больницах Крыма продолжают лечение 11 пострадавших в результате атаки ВСУ. Состояние одного взрослого пациента по-прежнему оценивается как тяжелое.

Бесчеловечная атака ВСУ на кафе и гостиницу в населенном пункте Хорлы произошла в ночь с 31 декабря на 1 января. Украинские боевики использовали беспилотники с зажигательной смесью, из-за чего многие сгорели заживо. По последним данным, погибли 29 человек, а пострадали — 60.

Раненых доставляли в больницы Крыма для экстренного оказания помощи, у людей фиксировали минно-взрывные, осколочные и иные травмы. По факту жесточайшего преступления против мирного населения СК возбудил дело о теракте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Херсонской области почтили память жертв теракта в Хорлах. В церемонии приняли участие десятки горожан, глава Скадовского округа Александр Дудка вместе с сотрудниками администрации, а также представители Скадовской епархии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

