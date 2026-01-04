Пострадавшего при атаке ВСУ на Хорлы ребенка отправили на лечение в Москву
В медицинских учреждениях Крыма продолжают лечение еще 11 человек.
Фото: Известия/Эмиль Тимашев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ребенка, пострадавшего в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Хорлы Херсонской области, отправили на лечение в Москву. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Республики Крым в Telegram-канале.
После трагедии 12-летний ребенок находился в Республиканской детской клинической больнице Крыма, его состояние оценивалось как критическое.
«В настоящее время ребенок, находившийся в тяжелом состоянии, транспортируется в Российскую детскую клиническую больницу — филиал ФГАОУ ВО „Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова“ Минздрава России», — говорится в публикации Минздрава.
В больницах Крыма продолжают лечение 11 пострадавших в результате атаки ВСУ. Состояние одного взрослого пациента по-прежнему оценивается как тяжелое.
Бесчеловечная атака ВСУ на кафе и гостиницу в населенном пункте Хорлы произошла в ночь с 31 декабря на 1 января. Украинские боевики использовали беспилотники с зажигательной смесью, из-за чего многие сгорели заживо. По последним данным, погибли 29 человек, а пострадали — 60.
Раненых доставляли в больницы Крыма для экстренного оказания помощи, у людей фиксировали минно-взрывные, осколочные и иные травмы. По факту жесточайшего преступления против мирного населения СК возбудил дело о теракте.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Херсонской области почтили память жертв теракта в Хорлах. В церемонии приняли участие десятки горожан, глава Скадовского округа Александр Дудка вместе с сотрудниками администрации, а также представители Скадовской епархии.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 3 янв
- В Херсонской области почтили память жертв теракта в Хорлах
- 3 янв
- В Хорлах задержана группа лиц, пытавшаяся проникнуть в воинские подразделения
- 3 янв
- Сальдо: количество пострадавших в результате теракта ВСУ в Хорлах увеличилось до 60
- 3 янв
- Сальдо: Зеленский лично планировал атаку на резиденцию Путина и село Хорлы
- 3 янв
- Сальдо сообщил о почти полностью сожженных телах погибших после атаки на Хорлы
- 3 янв
- Эксперт заявил о немецких комплектующих в ударивших по Хорлам дронам ВСУ
- 2 янв
- В Минобороны прокомментировали видео с якобы ударом по ТЦ в Харькове
- 2 янв
- Пострадавшего при атаке ВСУ в Хорлах ребенка планируют перевезти в Москву
- 2 янв
- Минобороны РФ: Киев фейками пытается отвлечь внимание от теракта в Хорлах
- 2 янв
- Пострадавший при атаке ВСУ на Хорлы ребенок находится в критическом состоянии
Читайте также
93%
Нашли ошибку?