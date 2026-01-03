Сальдо: Зеленский лично планировал атаку на резиденцию Путина и село Хорлы

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Глава киевского режима причастен к мучительной гибели мирных жителей Херсонской области.

Какие преступления ВСУ планировал лично Зеленский

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Тема:
Теракт ВСУ в Херсонской области

Глава киевского режима Владимир Зеленский лично принимал участие в планировании атак беспилотников Вооруженных сил Украины на резиденцию президента РФ Владимира Путина и херсонское село Хорлы. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Ранее Сальдо также сообщил, что из-за атаки БПЛА с зажигательной смесью на кафе и гостиницу в Хорлах сгорели, как минимум, 19 из 28 погибших — горючее вещество причинило жертвам тяжелейшие ожоги, от некоторых людей остались лишь обугленные фрагменты тел. Среди убитых оказалось двое детей. Расследование показало, что беспилотники, примененные при атаке, собрали с использованием комплектующих немецкой компании Rheinmetall.

Упомянутая главой региона атака на резиденцию Путина была совершена 29 декабря 2025 года. БПЛА были сбиты силами противовоздушной обороны, полетное задание, найденное в одном из аппаратов, показало, что конечной целью атаки являлся один из объектов резиденции главы государства в Новгородской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Теракт ВСУ в Херсонской области
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

