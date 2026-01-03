Глава киевского режима Владимир Зеленский лично принимал участие в планировании атак беспилотников Вооруженных сил Украины на резиденцию президента РФ Владимира Путина и херсонское село Хорлы. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Ранее Сальдо также сообщил, что из-за атаки БПЛА с зажигательной смесью на кафе и гостиницу в Хорлах сгорели, как минимум, 19 из 28 погибших — горючее вещество причинило жертвам тяжелейшие ожоги, от некоторых людей остались лишь обугленные фрагменты тел. Среди убитых оказалось двое детей. Расследование показало, что беспилотники, примененные при атаке, собрали с использованием комплектующих немецкой компании Rheinmetall.

Упомянутая главой региона атака на резиденцию Путина была совершена 29 декабря 2025 года. БПЛА были сбиты силами противовоздушной обороны, полетное задание, найденное в одном из аппаратов, показало, что конечной целью атаки являлся один из объектов резиденции главы государства в Новгородской области.

