В Хорлах задержана группа лиц, пытавшаяся проникнуть в воинские подразделения

В Херсонской области правоохранительные органы задержали группу лиц, которые под видом журналистов пытались проникнуть в воинские подразделения после теракта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Хорлы. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью федеральному телеканалу.
«Сейчас правоохранительные органы задержали группу лиц, которые представлялись журналистами и пытались попасть в воинские подразделения, которые находятся на территории Херсонской области, для того, <…> чтобы делать отчет для своих западных кураторов», — сказал Сальдо.
Бесчеловечная атака ВСУ на кафе и гостиницу в населенном пункте Хорлы произошла в ночь с 31 декабря на 1 января. Украинские боевики использовали беспилотники с зажигательной смесью, из-за чего многие сгорели заживо. По последним данным, погибли 28 человек, а пострадали — 60.
Раненых доставляли в больницы Крыма для экстренного оказания помощи, у людей фиксировали минно-взрывные, осколочные и иные травмы. Число людей, которых госпитализировали в больницы республики после теракта, возросло до 14 человек. По факту жесточайшего преступления против мирного населения СК возбудил дело о теракте.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперт заявил о немецких комплектующих в ударивших по Хорлам дронах ВСУ.
