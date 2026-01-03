В Хорлах задержана группа лиц, пытавшаяся проникнуть в воинские подразделения

Евгения Алешина
Евгения Алешина

Они представились журналистами.

В Хорлах задержали группу лиц представившуюся журналистами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Херсонской области правоохранительные органы задержали группу лиц, которые под видом журналистов пытались проникнуть в воинские подразделения после теракта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Хорлы. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью федеральному телеканалу.

«Сейчас правоохранительные органы задержали группу лиц, которые представлялись журналистами и пытались попасть в воинские подразделения, которые находятся на территории Херсонской области, для того, <…> чтобы делать отчет для своих западных кураторов», — сказал Сальдо.

Бесчеловечная атака ВСУ на кафе и гостиницу в населенном пункте Хорлы произошла в ночь с 31 декабря на 1 января. Украинские боевики использовали беспилотники с зажигательной смесью, из-за чего многие сгорели заживо. По последним данным, погибли 28 человек, а пострадали — 60.

Раненых доставляли в больницы Крыма для экстренного оказания помощи, у людей фиксировали минно-взрывные, осколочные и иные травмы. Число людей, которых госпитализировали в больницы республики после теракта, возросло до 14 человек. По факту жесточайшего преступления против мирного населения СК возбудил дело о теракте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперт заявил о немецких комплектующих в ударивших по Хорлам дронах ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

