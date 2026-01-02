В Минобороны прокомментировали видео с якобы ударом по ТЦ в Харькове

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова

Украинское видео распространилось вскоре после атаки ВСУ на мирный объект в Херсонской области, в результате которой погибли 28 человек.

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Теракт ВСУ в Херсонской области

Минобороны: на видео якобы удара по ТЦ в Харькове показана детонация боеприпасов

Распространившееся в сети украинское видео, на котором якобы запечатлен удар по торговому центру «Персона» в Харькове, вероятно, является лишь поводом отвлечь внимание от теракта украинских боевиков в Херсонской области. На этом ролике запечатлена произошедшая в ТЦ детонация хранящихся боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделало Министерство обороны.

«На опубликованных видеокадрах за несколько секунд до взрыва в здании зафиксировано сильное задымление… Что свидетельствует о том, что в ТЦ „Персона“ с высокой вероятностью произошла детонация хранившихся там боеприпасов», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

В министерстве также подчеркнули, что данные об атаке Вооруженных сил (ВС) России на объект в Харькове не соответствует действительности. Российские военнослужащие не планировали и не совершали ударов ракетным оружием или авиационными средствами поражения в черте Харькова.

Также в Минобороны напомнили, что ВСУ являются виновниками теракта в новогоднюю ночь в селе Хорлы в Херсонской области. Удар нанесли по кафе и гостинице, где мирные жители отмечали праздник. Погибли 28 человек, в их числе двое несовершеннолетних, более 30 получили ранения. А выдуманный «российский удар по Харькову», заявили в ведомстве, призван отвлечь международную общественность от трагедии.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо утверждает, что украинские боевики целенаправленно сжигали людей заживо — они направили на Хорлы три дрона, один из которых нес зажигательную смесь. Перед ударом в районе ЧП заметили разведывательные дроны производства стран НАТО. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Днем 1 января еще один беспилотник ВСУ атаковал Херсонскую область — погиб пятилетний ребенок, а его родители, бабушка и дедушка попали в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru писал о реакции генсека ООН Антониу Гутерриша на теракт в Хорлах.

Тема:

Теракт ВСУ в Херсонской области
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января, для всех знаков зодиака

