Сальдо: количество пострадавших в результате теракта ВСУ в Хорлах увеличилось до 60

Сразу точное число погибших и раненых определить было невозможно, сказал губернатор Херсонской области.
Фото: Известия/Эмиль Тимашев
Количество пострадавших в результате теракта Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Хорлы в Херсонской области увеличилось до 60. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью федеральному телеканалу.
Губернатор добавил, что сразу точное число погибших и пострадавших определить было невозможно, так как боевики применили боеприпасы с химическими средствами горения. Из-за этого пожар продолжался до самого утра, и ни спасатели, ни пожарные не могли попасть внутрь помещений.
Бесчеловечная атака ВСУ на кафе и гостиницу в населенном пункте Хорлы произошла в ночь с 31 декабря на 1 января. Украинские боевики использовали беспилотники с зажигательной смесью, из-за чего многие жертвы сгорели заживо.
Раненых доставляли в больницы Крыма с минно-взрывными, осколочными и иными травмами. Число людей, которых госпитализировали в больницы республики после теракта, возросло до 14 человек. По факту жесточайшего преступления против мирного населения СК возбудил дело о теракте.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сальдо сообщил о почти полностью сожженных телах погибших после атаки на Хорлы. Губернатор Херсонской области рассказал о характере удара и масштабах разрушений в ходе теракта ВСУ.
