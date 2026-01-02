Минобороны РФ: Киев фейками пытается отвлечь внимание от теракта в Хорлах

Киев заявлениями об ударе России по Харькову отвлекает внимание от Хорлов

Украина хочет отвлечь внимание от совершенного ВСУ теракта против населения в Хорлах заявлениями о якобы российском ударе по Харькову. Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале.

«Заявления киевского режима о якобы „российском ударе по Харькову“ имеют целью отвлечь внимание международной общественности от совершенного ВСУ в ночь на 1 января жестокого теракта против мирного населения в Хорлах Херсонской области», — говорится в публикации ведомства.

Бесчеловечная атака ВСУ на населенный пункт Хорлы произошла в ночь с 31 декабря на 1 января. Украинские боевики использовали беспилотники с зажигательной смесью, из-за чего многие люди сгорели заживо. Согласно последним данным, погибшими числятся 28 человек, а пострадавшими — 31.

Раненых доставляли в больницы Крыма для экстренного оказания помощи, у людей фиксировали минно-взрывные, осколочные и иные травмы. По факту жесточайшего преступления против мирного населения СК возбудил дело о теракте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пострадавший при атаке ВСУ на Хорлы ребенок находится в критическом состоянии. В Республиканской детской больнице Крыма проходят лечение еще четверо раненых детей.

