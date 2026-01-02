Минобороны РФ: Киев фейками пытается отвлечь внимание от теракта в Хорлах

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 45 0

В ведомстве назвали атаку ВСУ жестоким террористическим актом.

Киев пытается отвлечь внимание от теракта в Хорлах

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Теракт ВСУ в Херсонской области

Киев заявлениями об ударе России по Харькову отвлекает внимание от Хорлов

Украина хочет отвлечь внимание от совершенного ВСУ теракта против населения в Хорлах заявлениями о якобы российском ударе по Харькову. Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале.

«Заявления киевского режима о якобы „российском ударе по Харькову“ имеют целью отвлечь внимание международной общественности от совершенного ВСУ в ночь на 1 января жестокого теракта против мирного населения в Хорлах Херсонской области», — говорится в публикации ведомства.

Бесчеловечная атака ВСУ на населенный пункт Хорлы произошла в ночь с 31 декабря на 1 января. Украинские боевики использовали беспилотники с зажигательной смесью, из-за чего многие люди сгорели заживо. Согласно последним данным, погибшими числятся 28 человек, а пострадавшими — 31.

Раненых доставляли в больницы Крыма для экстренного оказания помощи, у людей фиксировали минно-взрывные, осколочные и иные травмы. По факту жесточайшего преступления против мирного населения СК возбудил дело о теракте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пострадавший при атаке ВСУ на Хорлы ребенок находится в критическом состоянии. В Республиканской детской больнице Крыма проходят лечение еще четверо раненых детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Теракт ВСУ в Херсонской области
2 янв
Пострадавший при атаке ВСУ на Хорлы ребенок находится в критическом состоянии
2 янв
Число погибших при атаке ВСУ на Хорлы увеличилось до 28
2 янв
Соцфонд назначил первые выплаты родственникам погибших при атаке на Хорлы
2 янв
«Запрещено международным правом»: генсек ООН об ударе по Хорлам
2 янв
«Скорбят вместе с нами»: Сальдо о реакции жителей Украины на трагедию в Хорлах
2 янв
Пострадавшая после теракта ВСУ в Херсонской области умерла в больнице
2 янв
В Херсонской области опознали еще двоих погибших после удара беспилотников
2 янв
«Все в огне»: священник из Херсонской области помогал вытаскивать пострадавших после обстрела ВСУ
2 янв
Активисты в ДНР почтили память жертв теракта в Херсонской области
2 янв
Хакеры атаковали сайты администрации Херсонской области
-13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:15
Эстония запретила въезд священнику РПЦ якобы по соображениям безопасности
22:00
Делайте меньше — живите легче: 52 вещи, от которых стоит отказаться в 2026 году
21:44
Свыше 13 тысяч украинцев задержали за попытки незаконно пересечь границу
21:30
Выгорание на работе: тихий сигнал тревоги, который нельзя игнорировать
21:18
Минобороны РФ: Киев фейками пытается отвлечь внимание от теракта в Хорлах
21:05
Шокирующая правда: полиция нашла разлагающееся тело под слоем собачьих экскрементов

Сейчас читают

Почему вас «вырубает» после обеда — и как вернуть мозг в онлайн
Шокирующая правда: полиция нашла разлагающееся тело под слоем собачьих экскрементов
Меган Маркл и принц Гарри продают ужины в своей компании за шестизначную сумму
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео