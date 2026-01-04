NYT: не менее 40 человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу
В числе жертв американской операции как военные, так и мирные жители Каракаса.
Фото: Reuters/Jeenah Moon
Как минимум 40 военнослужащих и мирных жителей погибли в результате атаки США на Венесуэлу. Об этом сообщают журналисты газеты The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного чиновника республики. Кроме того, прежде вице-президент страны Делси Родригес, которая в данный момент исполняет обязанности захваченного американцами президента Николаса Мадуро, заявляла, что в ходе операции Штатов погибли военные, мирные граждане и государственные служащие.
В ночь на 3 января в венесуэльской столице Каракасе прогремели взрывы. Операция США продлилась около получаса, были нанесены масштабные удары по городу, а спецназ захватил Мадуро и его жену Силию Флорес. Чету посадили в вертолет, доставили на корабль, а потом переправили самолетом в штат Нью-Йорк. Глава Белого дома пообещал им «американское правосудие» за «наркотерроризм», из-за которого погибли многие его сограждане.
В Каракасе не успели отреагировать на атаку, системы противовоздушной обороны не открывали ответный огонь. На территории города ударами американцев были поражены военная база и аэродром, главный порт, газотранспортная инфраструктура, также, предварительно, дом министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса и военный музей, где захоронен экс-президент Уго Чавес.
Генпрокурор США Памела Бонди заявила, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом в Южном округе Нью-Йорка. Венесуэльскому лидеру может грозить до четырех пожизненных сроков по обвинениям в контрабанде наркотиков в Штаты, хранении оружия и взрывных устройств, связанном с наркотеррористической деятельностью. Власти Венесуэлы называют операцию агрессией под надуманным предлогом, а истинной целью видят взятие Штатами под контроль нефтяных и минеральных ресурсов.
