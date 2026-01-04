Организатор теракта в «Крокус Сити Холле» подсыпал наркотик другим исполнителям

Рита Цветкова
В результате нападения на концертный зал в 2024 году погибли 149 человек, более 600 получили ранения.

Организатор теракта в Крокусе подсыпал наркотик подельникам

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Стрельба в Крокус Сити Холл

ТАСС: Фаридуни подсыпал наркотик своим подельникам перед нападением на «Крокус»

Организатор теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске Шамсидин Фаридуни незаметно подмешал наркотическое вещество трем своим подельникам. Об этом соообщают журналисты ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса, который проходит во втором Западном окружном военном суде. .

«Почему Фаридуни единственный, у кого в крови не обнаружили наркотик? Да потому что именно он и подсыпал мефедрон остальным троим в бутылки с водой и сказал им ее пить, в том числе непосредственно перед нападением на посетителей „Крокуса“ в Красногорске», — сказал собеседник агентства.

Он также заявил — результаты расследования доказывают, что Фаридуни действовал предельно хладнокровно во время теракта. Он расстреливал посетителей концертного зала, глядя им прямо в глаза, и проявлял особую жестокость. По словам участника судебного процесса, следствие считает этого человека самым опасным и расчетливым из всех террористов, атаковавших «Крокус»

Трагедия произошла 22 марта 2024 года. Террористы в камуфляже и с автоматическим оружием в руках ворвались зал за несколько минут до начала концерта группы «Пикник» и открыли огонь по людям, а потом устроили пожар. Их жертвами стали 149 человек, более 600 получили ранения различной степени тяжести. Один из посеителей числится пропавшим без вести.

Четырех исполнителей теракта задержали близ границы с Украиной, всего нашли 11 человек, так или иначе причастных к трагедии. В августе 2025 года началось рассмотрение дела о теракте по существу. В суде обвиняемые признавали свою вину. 10 декабря 2025 года сторона обвинения завершила представление доказательств. Арест обвиняемых был продлен 25 декабря — до 7 апреля 2026-го.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представители потерпевших по делу о «Крокусе» запросили повторное проведение экспертиз. По мнению юристов, права некоторых пострадавших были нарушены.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Стрельба в Крокус Сити Холл
