Защита потерпевших по делу о «Крокусе» попросила повторно провести экспертизы

Сторона защиты потерпевших в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» запросила у суда проведение повторных экспертиз. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката пострадавших Даниэля Готье.

Защита потерпевших обратились во второй Западный окружной военный суд с ходатайством о назначении проведения ряда повторных экспертиз.

По словам юриста, в ходе анализа материалов дела были выявлены серьезные нарушения прав потерпевших в теракте. Некоторые из них получили тяжелые телесные травмы, другие — психологические, в том числе и посттравматическое стрессовое расстройство. Однако они необоснованно были признаны людьми, не получившими вред здоровью в этой трагедии. По некоторым потерпевшим подобные экспертизы и вовсе не проводились.

«Для объективного установления характера и степени вреда здоровью, а также причинно-следственной связи между травмами и событиями теракта ходатайство заявлено на проведение повторных и комиссионных экспертиз с участием таких профильных специалистов, как травматолог, хирург, невролог, психиатр и психотерапевт», — заявил Готье.

Прокурор отметил, что не со всеми экспертными заключениями суд успел ознакомиться. Для этого требуется время, поэтому решения по данному ходатайству будет вынесено позже.

Трагедия в «Крокусе» произошла 22 марта 2024 года. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал и открыли огонь по посетителям, а также подожгли здание, из-за чего погибло 149 человек и более 600 пострадали, а один человек все еще числится пропавшим без вести.

Рассмотрение дела по данному теракту началось в августе текущего года. Обвиняемые свою вину признали.

